В Тульской области впервые вынесли приговор за государственную измену

В Туле по статье о госизмене осудили местного жителя, который перевел средства на иностранный счет, используемый СБУ и ВСУ. Об этом пишут «Тульские известия».

Выяснили, что еще после начала СВО туляк воспользовался мобильным приложением, где перевел деньги на счет иностранного банка. Последний применялся спецслужбами Украины, которые направляли средства на поддержку ВСУ.

Сотрудники Управления ФСБ по Тульской области узнали о подозрительной операции и пресекли дальнейшие действия россиянина. Его задержали и обвинили в госизмене. Недавно мужчине вынесли приговор: 12,6 года в исправительной колонии.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе суда, это первый приговор за государственную измену в Тульской области.

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