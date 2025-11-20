«Кальяны разносят туберкулез»: эксперт ВОЗ потребовал запретить курение кальянов в России

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Андрей Демин выступил с инициативой о полном запрете курения кальянов в России, особенно в общественных местах. В интервью интернет-изданию «Абзац» он рассказал о серьезных рисках, связанных с этой практикой.

Эксперт указал на то, что кальяны могут становиться проводником различных инфекционных заболеваний, включая туберкулез и коронавирус.

Кроме того, курение кальянов формирует устойчивую никотиновую зависимость. Эксперт охарактеризовал кальяны как «дикую и архаичную вещь», не соответствующую современным представлениям о здоровом образе жизни.

«Кальян – это совершенно инородная вещь. Закрытие кальянных никаких негативных последствий экономике не принесет. Уже несколько раз призывали [ввести] полный запрет на кальяны», — сказал Демин.

Демин предложил российским властям последовать примеру тех государств, где курение кальянов уже запрещено законодательно. Он акцентировал внимание на отсутствии должного контроля над составом курительных смесей, что дополнительно увеличивает потенциальные риски для здоровья потребителей.

Ранее депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» призвала полностью запретить продажу вейпов в России.