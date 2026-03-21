Калужские медики спасли мужчину с инфекционным эндокардитом

В Калужской области медики спасли мужчину с тяжелым поражением сердца, сообщила газета «МК в Калуге» со ссылкой на губернатора региона Владислава Шапшу. Пациент поступил в больницу в критическом состоянии с диагнозом «инфекционный эндокардит».

Как отметил глава области, заболевание практически полностью разрушило аортальный клапан мужчины. Ситуация осложнялась наличием бактериальной инфекции в его крови, которая делала операцию особенно рискованной.

Врачи приняли решение действовать срочно: во время операции по замене клапана они впервые в Калужской области применили интраоперационную ЛПС-сорбцию — метод очистки крови от токсинов. Специальную колонку подключили к аппарату искусственного кровообращения. Она удаляла опасные вещества непосредственно в ходе хирургического вмешательства. Это позволило снизить риски и избежать тяжелых осложнений.

Операция прошла успешно. Пациента уже выписали из стационара, мужчина чувствует себя удовлетворительно.

Калужские кардиохирурги отметили, что применение нового метода открывает дополнительные возможности для лечения сложных инфекционных поражений сердца.

Ранее врачи в Раменском спасли пенсионера от разрыва гигантской аневризмы.