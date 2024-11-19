Калужского чиновника привлекут к ответственности за мат на планерке

Нецензурные высказывания директора МУП «Калугатеплосеть» Игоря Карпова на рабочей планерке привлекли не только общественное внимание. Как заявил «Газете.Ru» мэр города Дмитрий Денисов, представителя учреждения накажут.

Скандальная история произошла на днях в Калуге. Жительница деревни Лихун заявила, что в поселении не хватает водопроводной колонки. Мэр отметил, что пока нет возможности развернуть работы и установить заветное устройство. Договорить градоначальнику не дали: его перебил директор МУП «Калугатеплосеть» и грубо высказался об обращении, употребляя мат.

На это мэр во время планерки назвал Игоря Карпова «мастером эпистолярного жанра» и потребовал выключить микрофон.

«В его компетенцию не входят вопросы устройства водопроводных колонок. Карпов будет привлечен к дисциплинарной ответственности за ненормативное слово в прямом эфире», — сказал Денисов.

На вопрос жительницы Денисов все-таки ответил. Ей объяснили, что в деревне нет источника централизованного водоснабжения и власти работают над проектной документацией: процесс не быстрый, но решаемый.

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