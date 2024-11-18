В Курске пенсионерка обратилась в суд из-за своей «смерти»

В Курске пенсионерка Татьяна Рафикова по документам оказалась мертва из-за ошибки в документах. Пожилая женщина требует аннулировать запись о ее смерти через суд, пишет RT .

Курская пенсионерка, по данным ЗАГСа, «умерла» в 2005 году. Однако все годы гражданка была живой. Как выяснил канал, в указанном году тело пожилой женщины «опознала» ее родная сестра. Однако родственница каким-то образом ошиблась и неизвестно, кто теперь покоится на кладбище вместо курянки.

«У Татьяны семеро родных детей. Она была лишена родительских прав, когда попала в тюрьму, в итоге ее дети практически не знали матери: некоторые попали в детдом, некоторые воспитывались в приемных семьях», — отметила собеседница.

Дочь Виолетта рассказала RT, что мать родила ее еще в колонии, но потом ее передали в детдом. По ее версии, сестра биологической матери намеренно соврала при опознании тела, желая решить вопрос с квартирой покойных родителей. Рафикова с этой теорией согласна. Она убеждена, что недвижимость стала причиной обмана со стороны родственницы.

Некоторые дети знали, что мать жива и здорова. Периодически она связывалась с теми, с кем удалось установить контакт. Несмотря на проблемное прошлое, некоторые отпрыски намерены помочь женщине. Зачисление в «ряды мертвых» уже много лет мешает пенсионерке посещать поликлинику и получать положенную пенсию.

Сестра курянки тем временем признала, что ее родственница жива, однако аннулирование записи ЗАГСа о смерти затянулось. Точку в скандальном вопросе поставит только суд.

Ранее сообщалось, что в России предсказали «воскрешение» известного бизнесмена и владельца ЧВК.