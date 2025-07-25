КамАЗ с 1 августа введет четырехдневную рабочую неделю у некоторых подразделений

Концерн «КамАЗ», который выпускает в РФ грузовую технику, введет у некоторых своих подразделений сокращенную на один день рабочую неделю. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы компании. По ней предприятие будет сокращать с 1 августа у некоторых из своих подразделений рабочую неделю на один день.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства», — указали журналистам.

Сокращение коснется только тех структур завода, у которых нет полной загрузки работой.

Ранее экономист Добромыслов оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели в России. По его мнению, такой вариант нереален на промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства, в сферах услуг с постоянным спросом и в малом бизнесе с ограниченными ресурсами. Он заявил, что для промышленности четырехдневка — это риторический вопрос с большим заделом на будущее.