Камчатка поддержала инициативу о запрете использования телефонов на пешеходных переходах

Законодательное собрание Камчатского края поддержало инициативу своих коллег из Костромской области о запрете использования смартфонов и других электронных устройств на пешеходных переходах, передает портал «Камчатка сегодня».

После широкого обсуждения в регионах соответствующее обращение будет направлено в Государственную думу РФ с предложением разработать и принять необходимый федеральный закон.

Парламентарии указывают на статистику и отсутствие правовых ограничений для пешеходов. Ежегодно тысячи людей получают травмы, переходя дорогу, уткнувшись в экран телефона.

При этом для водителей использование телефона без специальной гарнитуры во время движения уже давно запрещено и карается штрафом, а для пешеходов подобных ограничений нет. По мнению депутатов, назрела необходимость повысить ответственность и для тех, кто переходит проезжую часть.

Исследования показывают, что пешеходы, которые отвлекаются на свои гаджеты, нарушают правила дорожного движения (ПДД) в два раза чаще, чем те, кто сосредоточен на дорожной обстановке.

По оперативным данным, только за первое полугодие 2025 года на территории России произошло более 4,5 тыс. аварий, в которых наезд на пешехода был совершен по вине самого пешехода, часто из-за его невнимательности.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе в Крыму.