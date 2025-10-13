Камчатский суд посадил мужчину на 12 лет за действия с несовершеннолетней

Суд в Петропавловске-Камчатском приговорил жителя Камчатки к 12 годам тюремного заключения за демонстрацию гениталий несовершеннолетней девочке через оконное стекло. Информацию предоставили в городском суде.

Следствие установило, что инцидент произошел в июне 2024 года. Мужчина, находясь у себя дома, обратил на себя внимание проходившей мимо девочки. Установив зрительный контакт, он показал ей свой половой орган через окно.

Действия преступника повлекли за собой серьезные психологические последствия для ребенка. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Осужденный свою причастность к преступлению отрицал. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Помимо тюремного срока, суд обязал виновного выплатить потерпевшей стороне 300 тыс. руб. в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб.

