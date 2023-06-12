Камень в память о защитниках страны заложили в Зарайске

Церемония закладки камня в память о защитниках Отечества прошла в Зарайске в рамках празднования Дня России. Об этом сообщает издание «Зарайск. За новую жизнь» .

Мероприятие провели на территории сквера у городского кладбища. Камень заложили мать Героя России Евгения Трундаева Вера Анатольевна и двое местных жителей-участников СВО Александр и Геннадий.

По словам главы муниципалитета Виктора Петрущенко, мемориал будет посвящен участникам локальных войн и военных конфликтов, в том числе СВО, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

«Мы открыты для диалога, и, уверен, совместно с зарайцами решим, как обустроить будущий мемориал!» - добавил глава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность единства народа.