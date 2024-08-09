Камеры «Безопасного региона» помогли выявить около двух тысяч вандальных надписей в Подмосковье за июль

Камеры системы «Безопасный регион», установленные в Подмосковье, помогают выявлять вандальные надписи на территории округов региона. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Несанкционированные надписи и рисунки — одна из серьезных проблем. Только за июль сотрудники управляющих компаний устранили порядка двух тысяч граффити», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

В число округов-лидеров по количество выявленных нарушений оказались Подольск, Красногорск, Одинцово и Серпухов. В ведомстве напомнили, что за создание несогласованных граффити на зданиях, общественном транспорте и в других общественных местах могут привлечь к административной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.