Камеры «Безопасного региона» в феврале помогли выявить около 400 нарушений в содержании территорий

Около 400 нарушений в содержании территорий, выявленных с помощью камер системы «Безопасный регион», устранили в Подмосковье в феврале. Об этом сообщила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

«Инспектор может выбрать любой адрес, где установлена камера, и посмотреть в онлайн режиме, как содержится территория», — подчеркнула она.

Все найденные замечания сразу направляются в работу ответственным сотрудникам. Так, с начала этого месяца в Химках были очищены от снега и наледи входные группы дома № 2 на Ленинском проспекте. Аналогичные работы проведены в Кубинке-10.

В микрорайоне Заречье в Егорьевске камеры «Безопасного региона» помогли выявить навалы мусора. Они уже устранены. А в Солнечногорске и Лыткарино были удалены двадцать две вандальные надписи.

Если дефект не был устранен в срок, то ответственная за содержание организация получает штраф. Как уточнили в пресс-службе ГУСТ, с начала февраля штрафы на общую сумму 95 тысяч рублей получили четыре организации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области капитально отремонтируют больше четырех тысяч домов.