Камеры «Безопасного региона» зафиксировали более трехсот фактов сброса мусора из машин в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В мае 2024 года камеры системы «Безопасный регион» помогли выявить более 350 фактов сброса мусора из автомобилей в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Выявлять сброс мусора из автомобилей нашим инспекторам помогают камеры „Безопасного региона“, которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Так, например, в Истре камеры зафиксировали 117 случае сброса мусора, в Раменском — 36. Отметим, что за такое нарушения владельцам автомобилей грозит штраф. Для граждан его размер может достигать 70 тысяч рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.