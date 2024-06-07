Камеры «Безопасного региона» зафиксировали более трехсот фактов сброса мусора из машин в Подмосковье

«Выявлять сброс мусора из автомобилей нашим инспекторам помогают камеры „Безопасного региона“, которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.