Камеры «Безопасный регион» зафиксировали более двух тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья
Фото: [Пресс-служба зампреда правительства МО Дмитрия Пестова]
Камеры «Безопасный регион» помогли зафиксировать более 2,2 тысячи дефектов в содержании территорий Московской области за ноябрь. Об этом сообщили в областном ГУСТ.
«Из них 263 случая — переполненные урны, 141 — мелкий мусор на территории, 100 — снег на тротуаре. Конечно, сотрудникам коммунальных организаций дается время на устранение замечаний. Но если в сроки уложиться не удалось — формируется штраф в упрощенном порядке», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, в минувшем месяце в регионе сформировали более 420 административных постановлений за выявленные нарушения. Общая сумма штрафов по ним превысила 7,6 миллиона рублей. Наибольшее число нарушителей выявили в Орехово-Зуевском округе, Коломне и Дубне.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.