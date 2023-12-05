Камеры «Безопасный регион» зафиксировали более двух тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья

«Из них 263 случая — переполненные урны, 141 — мелкий мусор на территории, 100 — снег на тротуаре. Конечно, сотрудникам коммунальных организаций дается время на устранение замечаний. Но если в сроки уложиться не удалось — формируется штраф в упрощенном порядке», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.