Камин взорвался в квартире на севере Москвы, пострадавшая с ожогами доставлена в Склиф

В жилом доме на улице Смольная в Москве произошёл взрыв переносного камина. Об этом стало известно вечером в субботу, 8 февраля, из сообщения SHOT. В результате происшествия пострадала женщина, получившая серьёзные ожоги по всему телу.

По предварительной информации, которая имеется на данный момент, горючее вещество, вытекшее из камина после взрыва, воспламенилось на женщине.

«У пострадавшей зафиксированы ожоги 1–2-й степени 27% тела. На место вызвали скорую помощь, и девушку госпитализировали в НИИ Склифосовского», — приводится в публикации.

Информация о состоянии пострадавшей на данный момент отсутствует. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь женщины.

Ранее сообщалось, что москвич получил ожоги половины тела из-за взорвавшегося моноколеса и чудом выжил.