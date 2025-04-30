Кампания по декларации доходов завершится 30 апреля

В России завершается декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Все граждане, которые в 2024 году получили доходы, не обложенные налогом, обязаны подать декларацию до 30 апреля включительно, напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

После подачи документа инспекция рассчитает сумму налоговых обязательств, которые необходимо уплатить до 15 июля 2025 года.

По данным ФНС, подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо в ряде случаев. Например, если гражданин продал недвижимость, находившуюся в его собственности менее трех лет — для налоговых резидентов РФ, или менее пяти лет — для нерезидентов.

Также декларирование обязательно при получении дорогих подарков от лиц, не являющихся близкими родственниками. Речь идет о недвижимости, транспорте, акциях, долях или паевых участиях.

Задекларировать нужно и выигрыши в лотереях, если за год сумма составила от 4 тыс. руб. и более. А также ценные призы, полученные от организаций или ИП, если рыночная стоимость составляет свыше 4 тыс. руб.

Подать декларацию можно лично в территориальной инспекции или через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Юрист Анастасия Билялова ранее сообщила, что за сдачу квартиры без уплаты налога собственнику может грозить тюремное заключение.