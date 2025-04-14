Россиян предупредили, что неуплата налога за сдачу квартиры обернется тюрьмой

Юрист Анастасия Билялова сообщила в интервью агентству «Прайм», что за сдачу квартиры без уплаты налога собственнику может грозить тюремное заключение. Это произойдет, если владелец жилья получает доход от аренды, но не декларирует его и не платит налоги, и об этом станет известно налоговым органам.

По словам специалиста, в случае обнаружения фискалами такого недобросовестного собственника жилья, ему придется не только полностью погасить задолженность, но и уплатить штраф за неподачу декларации. Не стоит забывать и о пене. Ну и поскольку это было сделано умышленно, нарушитель также должен будет заплатить штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога.

«Если сумма за три года превысила 2,7 млн руб., грозит уже уголовная ответственность. Может быть штраф от 100 до 300 тыс. руб., принудительные работы до года, арест до шести месяцев или лишение свободы до года», — предупредила юрист.

В случае, если за три года накопилась задолженность в размере 13,5 миллионов рублей, предусмотрены следующие меры наказания: штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет.

В том случае, если владелец недвижимости впервые совершил правонарушение и в дальнейшем полностью погасил задолженность, а также выплатил пени и штрафы, то он освобождается от уголовного преследования по данной статье, как пояснила специалист в области права.

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