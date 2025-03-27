Канада рассмотрит блокировку Pornhub для пользователей из США

Издание The Independent сообщило , что в Канаде возникла инициатива заблокировать доступ к Pornhub для пользователей из США в качестве ответной меры на введенные пошлины.

Материнская компания Pornhub, ранее известная как MindGeek, а теперь Aylo, в марте 2023 года перешла в собственность монреальской инвестиционной группы Ethical Capital Partners, сумма сделки составила около $400 млн.

В интервью New York Post комик из Торонто Мэтью Пужицкий в шутку предложил, что блокировка Pornhub в США станет победой в торговой войне для Канады. Он иронично назвал порносайты «канадской ядерной бомбой».

Также была запущена онлайн-петиция, призывающая правительство ограничить доступ американских пользователей к ресурсу Pornhub. На текущий момент петиция собрала 1151 подпись.

Стоит отметить, что в 17 штатах Америки уже действуют ограничения на порнографический контент. В штатах Техас, Флорида и Южная Каролина приняты законы, требующие от порносайтов обязательную верификацию возраста пользователей с помощью документов, удостоверяющих личность.

Ранее сообщалось, что в Канаде исключили Tesla из программы предоставления скидок на электрокары.