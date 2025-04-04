Канадская семья переехала в Россию в поисках стабильности и традиционных ценностей
Семья Фрейз из Канады переехала в РФ ради стабильности и духовных ценностей
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Канадская семья фермеров переехала в Россию, разочаровавшись в политике и идеологии своей страны. Об этом пишет РИА Новости. Об этом мигранты рассказали в интервью YouTube-каналу Countryside Corner.
Фредолин и Анна Фрейз, фермеры из Канады, решили кардинально изменить свою жизнь, переехав в Россию вместе с шестью детьми. В интервью на популярном видеохостинге они объяснили причины своего решения, отметив политическую нестабильность на родине, растущую инфляцию и утрату традиционных ценностей.
По их словам, последние годы в Канаде стали для них сложными. Прогрессивная повестка и изменение взглядов общества на семейные устои вызывали у них чувство дискомфорта. Они отметили, что многодетность воспринималась в их окружении как нечто необычное, а в церкви на них смотрели с удивлением.
Экономическая ситуация также стала серьезным фактором для переезда. Фермеры столкнулись с ростом цен и финансовыми трудностями. Семейная пара обратила внимание на то, что российские власти более открыты для приезжих и предлагают возможности для адаптации.
При этом у супругов осталась одна взрослая дочь, которая осталась в Канаде вместе с мужем. Фредолин и Анна надеются, что в России смогут найти спокойную жизнь, соответствующую их мировоззрению.
Ранее премьер Канады пригрозил Америке ответными мерами в случае введения пошлин.