Канал фиктивной регистрации: в деле о незаконной миграции в Югре появились новые обвиняемые

Следственное управление СК РФ по ХМАО — Югре расширяет круг фигурантов по громкому делу об организации канала незаконной миграции. В ходе расследования установлена причастность к деятельности преступной группы сотрудника полиции и организатора фиктивных медицинских освидетельствований, пишет ugra-news.ru .

Практический размах деятельности сообщества, по версии следствия, оказался значительным. Его участники, действуя как слаженный конвейер, обеспечивали иностранным гражданам полный пакет документов для легализации. Сначала через подконтрольный языковой центр выдавались липовые сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ. Затем посредник обеспечивал получение медицинских заключений без реального осмотра в частной клинике. Кульминацией становилась фиктивная регистрация по месту пребывания — всего таким образом на учет было поставлено свыше 330 иностранцев.

Новым этапом расследования стало задержание сотрудника полиции, который, по данным следствия, передавал сообществу оперативную информацию о готовящихся проверках и умышленно не документировал выявленные нарушения. Его арест, как и арест организатора медицинской схемы, указывает на глубокую проработку преступной цепочки, пытавшейся нейтрализовать контрольные механизмы.

Всего по делу проходят 12 человек, включая пятерых иностранцев с двойным гражданством. Им инкриминируется организация преступного сообщества, незаконной миграции, коммерческий подкуп и фиктивная постановка на учет. Параллельно полиция ведет работу по аннулированию всех выявленных незаконных регистраций, патентов и сертификатов.

Ранее сообщалось, что с 2027 года в России полностью изменят систему найма иностранных рабочих.