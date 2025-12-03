В одном из супермаркетов Владивостока с потолка хлынула вода

Во Владивостоке вновь произошел инцидент в супермаркете «Реми», расположенном на ул. Борисенко, передает портал Primpress.

3 декабря в торговом зале начался сильный потоп — вода под большим напором полилась с потолка, образовав на полу обширную лужу. Примечательно, что администрация магазина не установила никаких предупреждающих знаков для посетителей.

Точная причина происшествия пока не установлена. Очевидцы предполагают два возможных варианта — прорыв водопроводной трубы или технический сбой в автоматической системе пожаротушения.

Этот инцидент стал очередным ударом по репутации магазина, который только недавно, в августе, вновь открылся для покупателей после продолжительного перерыва.

В июне в том же супермаркете произошла так называемая газовая атака, в результате которой пострадали сотрудники. Проведенная тогда проверка выявила около двух десятков грубых нарушений требований пожарной и санитарной безопасности. На основании этих выводов суд запретил работу магазина до полного устранения всех нарушений.

В отношении владельцев торговой точки возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове покупатели поссорились из-за собак и гигиены в супермаркетах.