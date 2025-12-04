Кандидат философских наук нашел решение проблемы демографии

Консультант департамента внутренней политики Свердловской области Павел Суслонов, выступая перед студентами медицинского колледжа, высказал свое мнение о запрете абортов. Он заявил, что даже в случае беременности, наступившей в результате изнасилования несовершеннолетней, прерывать ее не следует, передает «Лента.ру».

«У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки. Я подчеркиваю, это не моя позиция как чиновника, это мое мнение как гражданина», — обозначил Суслонов.

Отвечая на вопрос студентки, Суслонов отметил, что существует возможность передать рожденного ребенка в дом малютки. При этом он подчеркнул, что высказывает личную гражданскую позицию, а не официальную точку зрения как чиновник, сославшись на право на свободу слова.

Ранее сообщалось, что продажи алкоголя упали до минимума и вернулись к уровню 2017 года.