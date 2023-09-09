Кандидат в губернаторы Подмосковья от «Справедливой России» рассказал о работе общественных наблюдателей на выборах

Кандидат в губернаторы Подмосковья от «Справедливой России» Анатолий Никитин, отвечая на вопросы журналистов в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Подмосковье, отметил работу общественных наблюдателей на избирательных участках.

По его словам, выборный процесс в этот раз организован даже лучше, чем в 2021 году. Он отдельно отметил хорошую явку голосующих и созданный процесс наблюдения.

«Общественная палата имеет большой, богатый опыт. Оттачивается с каждым годом мастерство и желание сделать выборы более прозрачными, более открытыми, понятными для избирателей, кандидатов, их сторонников. Очень хороший призыв Общественной палаты — если вы не верите в легитимность голосования, их прозрачность, приходите к нам, поработайте здесь на общественных началах, посмотрите, как все устроено, — сказал Никитин.

Говоря о нарушениях, он заметил, что если они и есть, «то незначительные, все они отслеживаются».

Ранее сообщалось, что в дни выборов в Подмосковье для членов избиркомов будет работать линия психологической помощи.