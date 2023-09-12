Кандидатуры на посты зампредов в новом составе правительства Подмосковья рассмотрят в пятницу

Парламент Подмосковья в рамках заседания в грядущую пятницу рассмотрит кандидатуры на посты зампредов в обновленном составе областного правительства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной Думы.

Так, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов подчеркнул, что согласование кандидатур на должности вице-губернаторов и зампредов правительства области станет основным вопросом повестки дня.

По словам Брынцалова, состоится голосование. Кандидатура, которая наберет большинство голосов от установленного числа депутатов, будет считаться согласованной на пост.

Ранее сообщалось, что новый состав правительства Подмосковья представят в четверг.