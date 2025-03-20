Канье Уэст обвинил семью экс-супруги Ким Кардашьян в секс-торговле его детьми

Известный рэпер Канье Уэст обвинил семью свой бывшей жены Ким Кардашьян в том, что та занимается секс-торговлей его собственными детьми. Такую запись музыкант сделал в социальной сети Х.

После развода Уэст регулярно обвиняет свою бывшую супругу и ее родственников в различных грехах. На этот раз он заявил, что семья Кардашьян-Дженнер торгует его собственными детьми, которых он так и не может видеть.

«Кардашьяны — секс-работники, и они занимаются секс-торговлей темнокожими детьми, которых специально производят для этого», — указал он.

Приступ гнева у рэпера был вызван фотографией дочери Чикаго, которую он увидел на заставке планшета у Ким Кардашьян. На этом фото ребенок запечатлен в пижаме и держит в руках напиток. Музыкант счел этот снимок слишком откровенным.

Ранее разразился скандал с участием Уэста, после того как он пришел с почти голой супругой Бьянкой Цензори на публичное мероприятие. Это прокомментировала психолог Метальникова. По ее мнению, сам рэпер, возможно, стесняется своего тела, поэтому прячется в черную толстовку и вытесняет свой страх лишнего веса в жену, которая должна демонстрировать идеальные формы.