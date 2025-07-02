Канье Уэст потерял австралийскую визу из-за песни о Гитлере

По информации ABC, министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил, что данное решение было принято в связи с публикацией трека, в котором исполнитель, ныне известный как Ye, упоминает Адольфа Гитлера.

Напомним, что 8 февраля в социальной сети X рэпер опубликовал серию неоднозначных заявлений. В частности, Уэст написал, что он «нацист» и испытывает «любовь к Гитлеру». Под критику также попали Илон Маск и представители еврейской общины, которых он обвинил в расизме.

Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что новая виза выдаваться не будет. Он подчеркнул, что «Австралия не нуждается в импорте вражды».

Ранее сообщалось, что бывшая супруга Паши Техника обратилась к рэперу в день его рождения.