Канье Уэст потерял австралийскую визу из-за песни о Гитлере
Канье Уэсту аннулировали австралийскую визу после выпуска нацистской песни
Фото: [flickr.com]
После выхода в свет композиции «Heil Hitler» (Хайль Гитлер), содержащей нацистскую пропаганду, австралийские власти аннулировали визу рэпера Канье Уэста.
По информации ABC, министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил, что данное решение было принято в связи с публикацией трека, в котором исполнитель, ныне известный как Ye, упоминает Адольфа Гитлера.
Напомним, что 8 февраля в социальной сети X рэпер опубликовал серию неоднозначных заявлений. В частности, Уэст написал, что он «нацист» и испытывает «любовь к Гитлеру». Под критику также попали Илон Маск и представители еврейской общины, которых он обвинил в расизме.
Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что новая виза выдаваться не будет. Он подчеркнул, что «Австралия не нуждается в импорте вражды».
Ранее сообщалось, что бывшая супруга Паши Техника обратилась к рэперу в день его рождения.