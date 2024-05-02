Капитальный ремонт школы в Серпухове завершен почти наполовину

На улице Космонавтов в Серпухове продолжается капитальный ремонт здания школы № 16, ее стройготовность достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений, в них задействованы 56 рабочих и две единицы техники. Они выполняют предчистовую отделку помещений, устройство инженерных систем, кровельные, фасадные и другие работы. Завершение ремонта запланировано на конец лета 2024 года.

«Очень ждем завершения работ в нашей любимой школе. Надеюсь, что ребятам здесь станет намного комфортнее заниматься», — поделилась мама ученицы пятого класса Елена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.