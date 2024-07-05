Капитальный ремонт Алабинской школы продолжается в Наро-Фоминске

«На объекте более 90 рабочих и три единицы техники. В настоящее время подрядчик выполняет монтаж водоснабжения, электроснабжения и слаботочных систем, фасадные и кровельные работы, укладку настенной и напольной плитки устройство инженерных коммуникаций и благоустройство территории», — говорится в сообщении.