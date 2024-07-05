Капитальный ремонт Алабинской школы продолжается в Наро-Фоминске
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В поселке Калининец Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт здания Алабинской школы имени Героя Российской Федерации С. А. Ашихмина, работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте более 90 рабочих и три единицы техники. В настоящее время подрядчик выполняет монтаж водоснабжения, электроснабжения и слаботочных систем, фасадные и кровельные работы, укладку настенной и напольной плитки устройство инженерных коммуникаций и благоустройство территории», — говорится в сообщении.
Рабочим предстоит полностью обновить все внутренние помещения школы, а также установить современное оборудование и мебель. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.