Капитальный ремонт Алабинской школы продолжается в Наро-Фоминске
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Наро-Фоминском округе продолжается капитальный ремонт Алабинской школы имени Героя РФ С. А. Ашихмина, он проходит в рамках президентской программы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте более 80 рабочих и две единицы техники. В настоящее время подрядчик выполняет электромонтажные работы, монтаж оконных блоков, вентиляции и отопления, штукатурку стен, устройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
Площадь школы составляет около девяти тысяч квадратных метров. Рабочим предстоит отремонтировать фасады, кровлю, заменить инженерные системы, обновить помещения школы, установить новое оборудование и мебель. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.