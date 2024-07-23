Капитальный ремонт Алабинской школы продолжается в подмосковном Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец готовность работ по капитальному ремонту здания Алабинской школы в Наро-Фоминске достигла уже семидесяти пяти процентов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Так, в настоящее время на объекте задействовано более ста рабочих, а также три единицы специальной техники. В настоящее время подрядчик выполняет отделочные работы. Таким образом, все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель.

Ожидается, что обновленное образовательное учреждение откроет свои двери для учеников уже 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что воспитательно-образовательный комплекс «Полет» в Красногорске готовится к открытию на год раньше запланированного срока.