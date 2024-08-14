Капитальный ремонт Давыдовской гимназии продолжается в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе на улице Заводская продолжается капитальный ремонт Давыдовской гимназии, который проходит в рамках президентской программы, стройготовность объекта превысила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте более 150 рабочих и пять единицы техники. Подрядчик проводит штукатурные работы и электромонтажные работы, устройство инженерных сетей, устройство входных групп и фасадные работы, благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Рабочим предстояло обновить кровлю и фасад, провести монтаж системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации, установить окна, двери и сантехническое оборудование, а также ремонт внутренних помещений и входных групп. Они также установят новую мебель и оборудование. Отметим, что гимназию открыли в 1968 году, завершить капремонт планируют к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.