Капитальный ремонт десятой школы завершается в Кашире

В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира завершается капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 10», стройготовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 110 рабочих и три единицы техники. Ведется отделка внутренних помещений и фасадные работы, благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет более 3,9 тысячи квадратных метров. Рабочим предстояло обновить фасад, провести кровельные работы, заменить окна и двери, выполнить внутреннюю отделку помещений, а также обновить входные группы. Завершить капремонт планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.