Капитальный ремонт детского сада «Дюймовочка» завершается в Мытищах
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В городском округе Мытищи на Новомытищинском проспекте в рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт детского сада «Дюймовочка», его стройготовность превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте 25 рабочих, которые ведут работы по замене кровли здания и обновление фасада, инженерных сетей, а также входных групп. В ближайшее время ожидается поставка сантехнического оборудования и мебели», — говорится в сообщении.
Площадь нового дошкольного учреждения составит около двух тысяч квадратных метров. Рядом со зданием детского сада рабочие обустроят теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки. Завершить работы планируют до конца лета 2024 года.
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