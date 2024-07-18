Капитальный ремонт детского сада «Маленькая страна» завершается в Реутове

На улице Строителей в Реутове завершается капитальный ремонт здания детского сада «Маленькая страна», стройготовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 50 рабочих и две единицы техники. Рабочие выполняют фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, благоустройство территории и электромонтажные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. Рабочим предстоит привести в порядок фасады, кровлю, провести внутреннюю отделку, заменить оконные блоки, проложить инженерные коммуникации, а также установить новое оборудование и мебель. Завершить работы планируют до начала учебного года.

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