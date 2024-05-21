Капитальный ремонт детского сада «Малыш» продолжается в Щелково

В Щелково на улице Парковая продолжается капитальный ремонт здания детского сада «Малыш», работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 15 рабочих и одна единица техники. Строители осуществляют монтаж инженерных сетей и сантехнического оборудования, замену оконных блоков, монтаж плит покрытия кровли, кладку перегородок, устройство кровли», — говорится в сообщении.

Площадь детского сада составляет около тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит заменить кровлю, утеплить фасад, обновить входные группы, провести отделку помещений, заменить электрику и оборудование. Кроме того, они сделают косметический ремонт внутри помещений, а также установят новую мебель и сантехнику. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

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