Капитальный ремонт детского сада «Незабудка» в Павловском Посаде завершили наполовину

На улице Фрунзе в Павловском Посаде продолжается капитальный ремонт здания детского сада «Незабудка», стройготовность объекта достигла 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 50 рабочих и две единицы техники. Рабочие ведут фасадные и кровельные работы, устройство инженерных сетей, электромонтажные работы и отделку помещений. Сейчас строители приступают к устройству системы отопления», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. Рабочим предстоит утеплить и оборудовать входные группы, заменить кровлю, окна и двери, системы отопления и вентиляции, провести новые коммуникации, а также установить современную мебель и игрушки. Завершить ремонт планируют до начала нового учебного года.

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