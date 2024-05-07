Капитальный ремонт детского сада продолжается в Селятино

В Наро-Фоминском городском округе в поселке Селятино продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МАОУ Селятинская СОШ №2. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на площадке демонтаж внутренних конструкций практически завершен, идет армирование и бетонирование вертикальных конструкций, а также устройство инженерных сетей. Рабочие приступают к общестроительным работам.

По проекту в здании проведут замену фасада и кровли, поменяют полы, окна, двери и входную группу. Кроме этого, покрасят стены, полностью отремонтируют и заменят все оборудование. Также на объект поставят новую мебель и игрушки. Завершить ремонтные работы планируется к лету. И уже с 1 сентября малыши смогут пойти в обновленный сад.

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