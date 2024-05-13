Капитальный ремонт детского сада «Радуга» продолжается в поселке Пролетарский под Серпуховом

В поселке Пролетарский подмосковного Серпухова в рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт детского сада «Радуга», подрядчик завершил работы по демонтажу внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 30 рабочих и три единицы техники. Подрядчик ведет монтаж систем инженерных сетей и оборудования, устройство стяжки пола, штукатурку стен, кровельные работы», — говорится в сообщении.

В рамках капремонта строителям предстоит выполнить фасадные работы, чистовую отделку, благоустройство территории, а также установить новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.