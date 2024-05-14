Капитальный ремонт детского центра допобразования «Дружба» продолжается в Дубне

В Дубне продолжается капитальный ремонт центра дополнительного образования для детей «Дружба», его проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств из областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.