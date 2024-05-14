Капитальный ремонт детского центра допобразования «Дружба» продолжается в Дубне
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Дубне продолжается капитальный ремонт центра дополнительного образования для детей «Дружба», его проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств из областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 15 рабочих и две единицы техники. Проводятся работы по демонтажу внутренних конструкций, окон и дверей, инженерных сетей, потолков и полов», — говорится в сообщении.
Рабочим предстоит провести ремонт фасадов и кровли, внутреннюю отделку, заменить оконные блоки, проложить инженерные коммуникации. Помимо этого, они установят новое оборудование и мебель. Завершить все работы планируют до конца 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.