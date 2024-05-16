Капитальный ремонт детской школы искусств продолжается в Ступино

В городском округе Ступино на улице Некрасова продолжается капитальный ремонт «Детской школы искусств», который проводится в рамках областной госпрограммы, стройготовность объекта превысила 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 30 рабочих, которые завершают фасадные работы, проводят устройство внутренней системы канализации и отопления, устанавливают подоконники, ведут отделку внутренних помещений», — говорится в сообщении.

Школу искусств в округе построили в 1993 году, она входит в структурное подразделение МАУ ДО «СДШИ». В ней проводятся занятия по нескольким направлениям: изобразительное, декоративно-прикладное и театральное искусство и танцы. В рамках проведения капремонта рабочие обновят помещения школы, установят в ней новую мебель, а также благоустроят прилегающую территорию. Завершить работы планируют до конца лета 2024 года.

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