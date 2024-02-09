Капитальный ремонт девяти объектов спорта проведут в Московской области
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
В 2024 году в Подмосковье капитально отремонтируют девять объектов спорта, сообщает Московская областная Дума. Вопрос ремонта объектов социальной инфраструктуры обсудили в ходе заседания Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.
В частности, ремонт затронет стадион «Гидросталь» в Чехове, спорткорпус в Ступино, стадион «Старт» в Богородском округе, спорткомплекс «Орион» в Балашихе, стадион «Чайка» в Королеве, бассейн «Бриз» в Дмитрове, бассейн в Сергиевом Посаде, стадион «Авангард» в Коломне и спорткомбинат «Строитель» в Наро-Фоминске. В регионе также проведут капитальный ремонт 14 объектов культуры.
«Все работы по модернизации и развитию социальной инфраструктуры ведутся в первую очередь в рамках исполнения наказов наших жителей. Капремонт любого учреждения — долгожданное событие, все должно быть сделано в срок и исключительно на совесть, чтобы наши дети, жители могли пользоваться им долгие годы. Поэтому депутаты уделяют большое внимание контролю за ходом работ», — подчеркнула председатель комитета Линара Самединова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.