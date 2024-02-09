Капитальный ремонт девяти объектов спорта проведут в Московской области

«Все работы по модернизации и развитию социальной инфраструктуры ведутся в первую очередь в рамках исполнения наказов наших жителей. Капремонт любого учреждения — долгожданное событие, все должно быть сделано в срок и исключительно на совесть, чтобы наши дети, жители могли пользоваться им долгие годы. Поэтому депутаты уделяют большое внимание контролю за ходом работ», — подчеркнула председатель комитета Линара Самединова.