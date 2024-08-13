Капитальный ремонт девятой школы завершается в Наро-Фоминске

«На площадке 170 рабочих и три единицы техники. Ведутся фасадные работы, монтаж дверей, электроснабжения и слаботочных систем, внутренняя отделка помещений. На втором корпусе ведется укладка плитки в санузлах, фасадные работы, монтаж слаботочных систем и отопления», — говорится в сообщении.