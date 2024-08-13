Капитальный ремонт девятой школы завершается в Наро-Фоминске
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Наро-Фоминском округе завершается капитальный ремонт двух корпусов школы № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика — космонавта В. В. Лебедева, стройготовность объекта превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 170 рабочих и три единицы техники. Ведутся фасадные работы, монтаж дверей, электроснабжения и слаботочных систем, внутренняя отделка помещений. На втором корпусе ведется укладка плитки в санузлах, фасадные работы, монтаж слаботочных систем и отопления», — говорится в сообщении.
Помимо этого, рабочие проводят благоустройство прилегающей территории. Ремонт проходит в рамках госпрограммы, они финансируются за счет средств областного бюджета. Завершить их планируют к началу учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.