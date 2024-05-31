Капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие» продолжается в Химках
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Химках на улице Панфилова продолжается капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие», работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке более 15 рабочих и одна единица техники. Ведутся работы по устройству перегородок и штукатурке стен. Сейчас в здании школы ведутся общестроительные работы, также подрядчик приступил к кровельным», — говорится в сообщении.
Рабочим предстоит выполнить ремонт кровли, провести утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входной группы с ограждением, установить новую мебель и оборудование и не только. Завершить работы планируют до конца 2024 года.
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