Капитальный ремонт Дома культуры имени Нариманова продолжается в Шатуре

В Шатуре на площади Ленина продолжается капитальный ремонт Дома культуры имени Нариманова, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас в помещениях Дома культуры ведутся демонтажные работы — они завершены на 60%. В зрительном зале уже установлены строительные леса. Совсем скоро здесь приступят к замене кровли и монтажу межэтажных перекрытий», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит восстановить исторический облик здания, заменить инженерные сети и оборудование, провести отделочные работы во внутренних помещениях. В ведомстве уточнили, что здание было построено по проекту известных архитекторов братьев Весниных, оно ценно с исторической, архитектурной и культурной точек зрения. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.