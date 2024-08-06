Капитальный ремонт Дома культуры «Октябрь» продолжается в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском округе продолжается капитальный ремонт Дома культуры «Октябрь», работы проходят в рамках госпрограммы, стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик ведет работы по монтажу вентиляции и системы отопления, электромонтажные работы, уборку территории, штукатурке стен», — говорится в сообщении.

Здание построили в 1967 году, оно находилось в аварийном состоянии и было закрыто. На время ремонта творческие занятия проводятся в школах и физкультурно-оздоровительном комплексе. Завершение капремонта запланировано на конец 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.