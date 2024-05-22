Капитальный ремонт дошкольного отделения Хотьковской школы продолжается в Сергиево-Посадском округе

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ Хотьковская СОШ № 1, работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 40 рабочих и две единицы техники. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке, устройству кирпичных перегородок и облицовка стен, электромонтажные работы и монтаж слаботочных сетей, кровельные и фасадные работы, — говорится в сообщении.

Детский сад построили в 1968 году, поэтому ему было необходимо обновление. На время проведения ремонта его сотрудников и воспитанников перевели в другие дошкольные учреждения. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

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