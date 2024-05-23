Капитальный ремонт дошкольного отделения одной из Селятинской школ продолжается в Нара-Фоминске

Подрядчик приступил к фасадным работам в дошкольном отделении Селятинской СОШ №2 в Наро-Фоминском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на площадке работает более сорока пяти рабочих. Ведется установка строительных лесов, монтаж утеплителя пола и фасада, кладка кирпичных перегородок, монтаж электроснабжения и освещения.

В рамках проекта в здании будет заменена кровля, утеплен фасад, обновлены входные группы, проведена отделка помещений, заменена электрика и оборудование. Внутри сделают косметический ремонт, установят новую мебель и сантехнику.

Завершить ремонтные работы планируется к лету. И уже 1 сентября малыши пойдут в обновленный сад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском в 2025 году.