Капитальный ремонт дошкольного отделения первой гимназии продолжается в Рузе
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В подмосковной Рузе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Гимназии № 1», работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте более 45 рабочих и одна единица техники. Строители продолжают фасадные, электромонтажные и сантехнические работы, монтаж окон, устройство кровли и укладку настенной и напольной плитки», — говорится в сообщении.
Детский сад могут посещать почти 200 ребят, его площадь составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.
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