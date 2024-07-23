Капитальный ремонт дошкольного отделения первой гимназии завершается в Рузе
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Рузском округе в рамках президентской программы продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Гимназии № 1», стройготовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 57 рабочих и четыре единицы техники. Ведутся работы по монтажу фасада, дверных блоков, укладка настенной и напольной плитки, монтаж каркаса подвесных потолков, а также благоустройство территории — устройство проездов и тротуаров, детских игровых площадок», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что работы в графике. Площадь детского сада составляет более 1,7 тысячи квадратных метров. Завершить капитальный ремонт планируют к началу учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.