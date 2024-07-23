Капитальный ремонт дошкольного отделения первой гимназии завершается в Рузе

«На площадке 57 рабочих и четыре единицы техники. Ведутся работы по монтажу фасада, дверных блоков, укладка настенной и напольной плитки, монтаж каркаса подвесных потолков, а также благоустройство территории — устройство проездов и тротуаров, детских игровых площадок», — говорится в сообщении.