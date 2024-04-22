Капитальный ремонт Дрезненской школы продолжается в Орехово-Зуево

В рамках президентской программы в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт здания школы № 1. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Демонтажные работы завершаются, и подрядчик приступил к устройству фасадных конструкций. Одновременно продолжаются электромонтажные работы, устройство системы вентиляции, кровельные работы. Полностью завершить капремонт планируется к 1 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что важно сохранить те школы, через которые прошли поколения жителей Московской области. Так, в этом году планируется отремонтировать почти семьдесят объектов образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что инженерно-технический лицей «Авиатика» откроют к началу учебного года.