Капитальный ремонт двенадцатой школы завершается в Балашихе

Капитальный ремонт школы № 12, расположенной в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха, завершен уже более чем на 80%, сообщили в областном Минстрое.

В сообщении ведомства уточнили, что сейчас в работах задействованы более 130 рабочих и две единицы техники. Они выполняют чистовую отделку помещений, монтаж фасада здания и инженерных сетей. Помимо этого, в школе заменили кровлю, установили новые оконные и дверные блоки. Завершить все работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.